Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Росконгресс проведет идеатон для продвижения фестиваля науки и инноваций

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 22 апреля по 15 мая пройдет конкурс на создание концепции и плана реализации интерактивной промо-кампании для сайта фестиваля Science Fest. Победитель конкурса получит грант в размере 600 тыс. рублей.

Росконгресс проведет идеатон для продвижения фестиваля науки и инноваций

Фестиваль науки и инноваций Science Fest - онлайн-трансляции и виртуальная выставка высокотехнологичных проектов. Мероприятие рассчитано на поддержку молодых ученых, изобретателей и технологических стартапов.

Главная задача идеатона – превратить официальный сайт фестиваля в полноценную интерактивную мультиплатформенную площадку без типового лендинга с программой.

В конкурсе могут принять участие все желающие. У каждого участника есть возможность стать соавторами концепции фестиваля и попасть на всероссийский хакатон, по итогам которого будут выбраны решения по реализации формата мероприятия. 

Подать заявку на участие можно на сайте

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 мая 2020

#HackCOVID19

07 мая 2020

Авиахакатон

08 мая 2020

Иннобизнес: зеленые технологии

10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма