Росконгресс проведет идеатон для продвижения фестиваля науки и инноваций
С 22 апреля по 15 мая пройдет конкурс на создание концепции и плана реализации интерактивной промо-кампании для сайта фестиваля Science Fest. Победитель конкурса получит грант в размере 600 тыс. рублей.
Фестиваль науки и инноваций Science Fest - онлайн-трансляции и виртуальная выставка высокотехнологичных проектов. Мероприятие рассчитано на поддержку молодых ученых, изобретателей и технологических стартапов.
Главная задача идеатона – превратить официальный сайт фестиваля в полноценную интерактивную мультиплатформенную площадку без типового лендинга с программой.
В конкурсе могут принять участие все желающие. У каждого участника есть возможность стать соавторами концепции фестиваля и попасть на всероссийский хакатон, по итогам которого будут выбраны решения по реализации формата мероприятия.
Подать заявку на участие можно на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА