Росконгресс проведет идеатон для продвижения фестиваля науки и инноваций

С 22 апреля по 15 мая пройдет конкурс на создание концепции и плана реализации интерактивной промо-кампании для сайта фестиваля Science Fest. Победитель конкурса получит грант в размере 600 тыс. рублей.

Фестиваль науки и инноваций Science Fest - онлайн-трансляции и виртуальная выставка высокотехнологичных проектов. Мероприятие рассчитано на поддержку молодых ученых, изобретателей и технологических стартапов.

Главная задача идеатона – превратить официальный сайт фестиваля в полноценную интерактивную мультиплатформенную площадку без типового лендинга с программой.

В конкурсе могут принять участие все желающие. У каждого участника есть возможность стать соавторами концепции фестиваля и попасть на всероссийский хакатон, по итогам которого будут выбраны решения по реализации формата мероприятия.

Подать заявку на участие можно на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock