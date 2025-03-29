Минпромторг пополнил список облагаемых налогом на роскошь машин китайскими моделями

Министерство промышленности и торговли России опубликовало на своем официальном сайте обновленный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь: список пополнился рядом китайских моделей.

Что изменилось. К ставшему уже привычным перечню брендов Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Jaguar, Bugatti, Cadillac, Land Rover, Mercedes-Benz добавились последние модели премиальных брендов из Китая.

К примеру, в списке можно теперь встретить Byd Yangwang U8 Deluxe Edition, M-HERO 917 EVR, Voyah Dream EVR, Li Xiang L9 4WD, Tank 700, Aito M9 Extended Range, Seres M9 и другие новейшие автомобили.

Подробнее о перечне. Всего в списке значится 555 наименований. Сразу после введения налога на роскошь в 2017 году внесенные в перечень автомобили подразделяли на четыре класса — в зависимости от стоимости и года выпуска.

Сейчас групп осталось две: средней стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Это интересно. Помимо предметов роскоши налогом в России облагается еще и выигрыш в лотерею. На нашем сайте можно почитать о налоговых ставках и расчетах в случае, если вы сорвали куш, и об изменениях, которые ожидаются в 2025 году.

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