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«Роскосмос» заплатит 2,5 млрд рублей за попытки взлома собственной спутниковой системы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госкорпорация «Роскосмос» заплатит 2,5 млрд рублей за попытки взлома собственной спутниковой системы. Подрядчик должен будет изучить последствия кибератак и оценить вероятность взлома инфраструктуры «Глонасс». Контракт рассчитан на 9 лет.

«Роскосмос» заплатит 2,5 млрд рублей за попытки взлома собственной спутниковой системы

О заключении контракта между «Роскосмосом» и подрядчиком в лице АО «Российские космические системы» пишет ТАСС.

Проект, по которому будет вестись работа, получил название «Безопасность-2030». В его рамках подрядчик исследует, как возможные кибератаки могут повлиять на функционирование спутниковой системы «Глонасс», а также оценить вероятность успешного проведения таких кибератак и взлома инфраструктуры системы. 

Контракт рассчитан на 9 лет до 2030 года. Общая сумма контракта составляет 2,58 млрд рублей.

«Глонасс» является российской системой спутниковой навигации, используемой как в военных, так и в гражданских целях. Система предоставляет точные данные о времени и координатах как внутри России, так и за ее пределами.

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Фото на обложке: Ya_Sveta / Shutterstock

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