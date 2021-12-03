Госкорпорация «Роскосмос» заплатит 2,5 млрд рублей за попытки взлома собственной спутниковой системы. Подрядчик должен будет изучить последствия кибератак и оценить вероятность взлома инфраструктуры «Глонасс». Контракт рассчитан на 9 лет.

О заключении контракта между «Роскосмосом» и подрядчиком в лице АО «Российские космические системы» пишет ТАСС.

Проект, по которому будет вестись работа, получил название «Безопасность-2030». В его рамках подрядчик исследует, как возможные кибератаки могут повлиять на функционирование спутниковой системы «Глонасс», а также оценить вероятность успешного проведения таких кибератак и взлома инфраструктуры системы.

Контракт рассчитан на 9 лет до 2030 года. Общая сумма контракта составляет 2,58 млрд рублей.

«Глонасс» является российской системой спутниковой навигации, используемой как в военных, так и в гражданских целях. Система предоставляет точные данные о времени и координатах как внутри России, так и за ее пределами.

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