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Единственную женщину-космонавта «Роскосмоса» отправят на МКС
Новости
Анна Оленькова
Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина отправится на МКС в 2022 году. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Единственную женщину-космонавта «Роскосмоса» отправят на МКСАнна Оленькова
Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на #МКС через два года pic.twitter.com/6XZggJfzkC— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 26, 2020
Кикина состоит в отряде космонавтов «Роскосмоса» с сентября 2016 года. Она инструктор по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий. У Анны есть удостоверение спасателя, сообщает РИА «Новости».
В ноябре 2017 года Кикина в качестве бортинженера приняла участие в эксперименте Sirius, который имитировал полет к Луне.
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