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Единственную женщину-космонавта «Роскосмоса» отправят на МКС

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина отправится на МКС в 2022 году. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Единственную женщину-космонавта «Роскосмоса» отправят на МКС

Кикина состоит в отряде космонавтов «Роскосмоса» с сентября 2016 года. Она инструктор по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий. У Анны есть удостоверение спасателя, сообщает РИА «Новости».

В ноябре 2017 года Кикина в качестве бортинженера приняла участие в эксперименте Sirius, который имитировал полет к Луне.

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