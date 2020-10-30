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«Роскосмос» запланировал отправить на Луну экипаж в составе четырех человек

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Госкорпорация «Роскосмос» намерена отправлять космические миссии на Луну с экипажем до четырех человек. Об этом свидетельствуют документы конкурса, объявленного компанией, на сайте госзакупок. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Роскосмос» запланировал отправить на Луну экипаж в составе четырех человек

Продолжительность миссий составит не менее 14 суток.

Объявленный тендер относится к разработке ключевых элементов, технологий создания и техпроекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ракета носит название «Енисей». Как стало известно ранее, минимальная стоимость ее создания достигает 740 млрд рублей. Первый запуск ракеты запланирован на 2028 год.

«Я могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма первого пуска. Стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, создание ракеты, подготовку ее к пуску и сам пуск с макетом, даже не с кораблем, составляет примерно 740 млрд рублей»,— сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что ракета будет собираться по принципу технологического конструктора. Каждая ее часть будет самостоятельным летным изделием. Поэтому, кроме полетов на Луну, в «Роскосмосе» хотят найти и другие способы применения ракеты.

В конце 2018 года «Роскосмос» представил первую за пять лет космическую стратегию страны на период до 2030 года. Среди новых приоритетов в космосе названы:

  • повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке,
  • минимизация последствий санкций,
  • всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией,
  • пилотируемые полеты на Луну.
Фото: Sergey Rusanov / Shutterstock

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