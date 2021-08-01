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«Роскосмос» опубликовал первое видео из модуля «Наука»

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». В четверг, 29 июля, модуль пристыковался к МКС.

«Роскосмос» опубликовал первое видео из модуля «Наука»

На кадрах двухминутного видео космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывает люки в модуль, после чего переходят в него. Затем они проводят небольшую экскурсию по «Науке».

Олег Новицкий написал в твиттере, что в ближайшее время космонавты проведут более подробную экскурсию.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента МКС. Он был создан для реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Модуль пристыковался к МКС в четверг, 29 июля. После стыковки МКС развернулась на 45 градусов, что в «Роскосмосе» объяснили программным сбоем. Сейчас МКС находится в штатной ориентации без сбоев в работе.

«Роскосмос» отмечает, что после ввода модуля в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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Фото: «Роскосмос» 

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