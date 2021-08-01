«Роскосмос» опубликовал первое видео из модуля «Наука»

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». В четверг, 29 июля, модуль пристыковался к МКС.
На кадрах двухминутного видео космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывает люки в модуль, после чего переходят в него. Затем они проводят небольшую экскурсию по «Науке».
Олег Новицкий написал в твиттере, что в ближайшее время космонавты проведут более подробную экскурсию.
«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента МКС. Он был создан для реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.
Модуль пристыковался к МКС в четверг, 29 июля. После стыковки МКС развернулась на 45 градусов, что в «Роскосмосе» объяснили программным сбоем. Сейчас МКС находится в штатной ориентации без сбоев в работе.
«Роскосмос» отмечает, что после ввода модуля в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
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Фото: «Роскосмос»
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