«Роскосмос» провел коррекции орбиты модуля «Наука»

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав «Роскосмоса») провели два корректирующих маневра модуля «Наука», который был запущен к Международной космической станции в среду, 21 июля.

Работы прошли в штатном режиме, сообщили в Центре.

«Величины импульсов и новые параметры орбиты модуля „Наука“ соответствуют расчетным», — говорится в твиттере «Роскосмоса»

Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» состоялся 21 июля в 17:58 мск с космодрома Байконур. «Протон-М» обеспечила выведение «Науки» на низкую околоземную орбиту.

Стыковка модуля с МКС изначально была запланирована на 16:26 мск 29 июля, однако это время может быть изменено.

После запуска появилась информация о неисправности топливной системы «Науки». В пятницу, 23 июля, «Роскосмос» сообщил о проведении Дмитрием Рогозиным совещания по оценке работы систем и агрегатов «Науки» и Международной космической станции.

Модуль «Наука» должен стать одним из самых больших модулей на МСК, четвертым научным модулем МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо».

Согласно данным «Роскосмоса», в назначение модуля входят обеспечение стыковок транспортных грузовых и пилотируемых кораблей, хранение доставляемых грузов, производство кислорода для обеспечения потребностей экипажа и выполнение других задач.

Фото: «Роскосмос»