«Роскосмос» выставил на продажу космический корабль

По запросу заказчика «Главкосмос» готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля, сообщает РИА Новости.

Корпус спускаемого аппарата № 738 миссии «Союз МС-08» был размещён для реализации на портале «Главкосмоса» — коммерческого оператора «Роскосмоса».

Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации «Роскосмос» и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику.

Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-08» стартовал 21 марта 2018 года с космодрома Байконур и доставил трёх членов экипажа экспедиции МКС-55/56 на космическую станцию: командира корабля, космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, и двух борт-инженеров, астронавтов НАСА Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда.

4 октября 2018 года спускаемый аппарат совершил успешную посадку на территории Казахстана и вернул Артемьева, Фостейла и Арнольда на Землю. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-55/56 составила 197 суток.

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