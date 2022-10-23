Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Роскосмос» вывел на орбиту первый российский интернет-спутник

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о старте проекта «Сфера». На орбиту вышел первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М».

«Роскосмос» вывел на орбиту первый российский интернет-спутник

Как рассказали в «Роскосмосе», спутники были выведены на орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в Амурской области.

Роскосмос "Сфера"

Фото: «Роскосмос»

Сообщается, что космические аппараты «Гонец-М» служат для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам на Земле.

«А спутник-демонстратор "Скиф-Д" предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса», — говорится в сообщении.

Проект «Сфера» по созданию глобальной спутниковой сети для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью был анонсирован Владимиром Путиным в июле 2018 года.

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

Глав Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка из более чем 600 космических аппаратов. На эти цели из бюджета в 2022 году выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах потратят по 18 млрд рублей, в 2025 — 8,5 млрд рублей.

«Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности нашей страны», — сказал министр.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»
  2. 2 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
  3. 3 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
  4. 4 Космический инкубатор: как использовать космические технологии в бизнесе
  5. 5 «Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит». Обзор космического стартапа Success Rockets
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 октября 2022

MUIV.LAB

23 октября 2022

Соревнования по информационной безопасности "Student CTF"

24 октября 2022

«Внедрение ИИ»

Все ВОЗМОЖНОСТИ