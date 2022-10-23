«Роскосмос» вывел на орбиту первый российский интернет-спутник

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о старте проекта «Сфера». На орбиту вышел первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М».

Как рассказали в «Роскосмосе», спутники были выведены на орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный в Амурской области.

Фото: «Роскосмос»

Сообщается, что космические аппараты «Гонец-М» служат для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам на Земле.

«А спутник-демонстратор "Скиф-Д" предназначен уже для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса», — говорится в сообщении.

Проект «Сфера» по созданию глобальной спутниковой сети для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью был анонсирован Владимиром Путиным в июле 2018 года.

Глав Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка из более чем 600 космических аппаратов. На эти цели из бюджета в 2022 году выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах потратят по 18 млрд рублей, в 2025 — 8,5 млрд рублей.

«Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности нашей страны», — сказал министр.

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