Роскосмос создаст потребительский центр ГЛОНАСС за 1,2 млрд рублей

Роскосмос планирует создать федеральный потребительский центр навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для гражданских пользователей за 1,2 миллиарда рублей. Это следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.

Ожидается, что центр будет предоставлять гражданским пользователям, в том числе за рубежом, информацию о текущем и прогнозируемом состоянии спутниковой навигации. Центр также будет способен проводить оценку потребительских характеристик навигационной аппаратуры и определять орбиты гражданских спутников.

Роскосмос планирует запустить центр к 2031 году, работы должны быть закончены до 15 ноября 2030 года.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов. 23 из них работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании, один — в резерве, пишет РИА Новости.

Почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы. Чтобы Земля была глобально покрыта навигационными сигналами системы, должны работать 24 спутника.

В ноябре 2020 года член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов рассказал, что госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» — российского ответа спутниковой системе Starlink Илона Маска и британо-индийской OneWeb. РИА Новости отметило, что эта сумма превышает размер всей Федеральной космической программы России на десятилетий период с 2016 по 2025 годы на момент утверждения. При анонсировании создания «Сферы» в 2018 году планировалось, что в ее состав войдут 542 космических аппарата, а развертывание произойдет с 2024 по 2028 годы.

Фото: Konstantin Aksenov / Shutterstock