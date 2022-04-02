«Роскосмос» готовит предложения по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшее время направит властям конкретные предложения по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии. «Восстановление нормальных отношений между партнерами», по его мнению, возможно лишь «при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций».

В личном Telegram-канале Рогозин привел ответы зарубежных партнеров «Роскосмоса» на официальное письмо об отмене санкций против некоторых предприятий ракетно-космической отрасли РФ.

Глава госкорпорации считает, что «незаконные санкции» блокируют финансово-экономическую и производственную деятельность наших высокотехнологичных предприятий, что абсолютно недопустимо.

Он также подчеркивает, что коллеги из западных ведомств даже намекали ему, будто в отношении проектов по МКС санкции «в действительности <…> работать не будут».

Рогозин связывает это с тем, что партнеры осознают принципиально важную роль России в обеспечении жизнеспособности и безопасности станции.

И тем не менее, написанные «под копирку» ответы главы NASA сенатора Нельсона и руководителя Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера дают понять: санкции сняты не будут, а партнеры намерены действовать только в соответствие с решениями властей своих стран.

«NASA продолжит взаимодействовать с соответствующими федеральными ведомствами и агентствами США в целях содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС и ее эксплуатации», — написал глава корпорации.

Комментируя ответ ЕКА Рогозин пишет: «Йозеф Ашбахер выступил в роли почтальона, подтвердив, что он такие вопросы не решает, а потому перенаправил мое обращение странам-членам ЕС».

«То есть нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо "Роскосмоса". К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрёт».

Такое положение дел глава госкорпорации оценивает как «неприемлемое», а потому намерен действовать в ответ.

Раз санкции США, Канады, Евросоюза и Японии направлены на то, чтобы «ввергнуть наш народ в отчаяние и голод», он считает адекватной реакцией остановить сотрудничество по МКС.

«Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены руководству нашей страны в ближайшее время».

Фото на обложке: NASA / Unsplash