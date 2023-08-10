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Медицинская платформа Rosmed привлекла $1,5 млн инвестиций

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Онлайн-платформа для цифровизации медицинских исследований и диагностики Rosmed закрыла раунд A, получив $1,5 млн инвестиций от международной инвестиционной компании, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Rosmed — выпускник 3-го набора акселератора Sber500.

Медицинская платформа Rosmed привлекла $1,5 млн инвестиций

На привлеченные средства стартап открыл офисы в Казахстане и Израиле, а также получил новые контракты. Инвестиции позволили команде запустить международный бренд One Health.

В 2023-2024 годах Rosmed намерен осваивать новые рынки и получить инвестиции в раунде В.

Rosmed разработана с использованием AI, платформа производит сбор и анализ медицинских анализов и исследований.

Платформа содержит регистры пациентов, программы лабораторной диагностики с доступом к результатам анализов в режиме реального времени.

Также в Rosmed есть своя соцсеть, объединяющая врачей и пациентов. На сегодняшний день к платформе подключились свыше 6 тыс. врачей из 1 тыс. медицинских организаций в России.

Компания является одним из финалистов аксселератора Sber500. Также Rosmed — грантополучатель Фонда содействия инновациям. Успешное закрытие раунда позволило стартапу создать Систему поддержки принятия врачебных решений (СППВР).

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Инструмент интегрирогван в медицинскую экосистему и помогает врачам принимать верные решения по таким терапевтическим направлениям, как атопический дерматит, рассеянный склероз, глухота, а также прогнозировать эффективность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) еще до его выполнения.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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