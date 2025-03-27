Суд в Москве арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Роснано»
Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество трех бывших топ-менеджеров «Роснано», которые обвиняются в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Какое наказание грозит обвиняемым? Речь идет о бывшем исполнительном директоре Борисе Подольском, экс-управляющем директоре по финансам Артуре Галстяне и экс-директоре по методологии учета, налогообложению и отчетности Марине Касенковой. Всем им предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Суд также продлил всем троим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июня. «Роснано» в этом деле признано потерпевшей стороной.
Кроме того, на заседании суда стало известно, что Подольский пытался скрыть свое имущество от следствия. Правоохранители считают, что родственники бывшего топ-менеджера «Роснано» сняли по доверенности более 200 млн рублей со счетов — следователи расценили это как попытку воспрепятствовать расследованию и утаить активы.
- По версии следствия, в 2017 году фигуранты исказили данные в финансовой отчетности «Роснано», указав в ней, что госкомпания якобы находится в удовлетворительном финансовом положении. Тем самым они обманули единственного акционера в лице государства, которое выделило госкомпании свыше 43 млрд рублей, утверждает гособвинение.
- Подольский, Галстян и Касенкова были арестованы в начале февраля. «Коммерсантъ» писал, что дело инициировал новый топ-менеджмент «Роснано», который в конце 2020 года сменил команду экс-главы госкомпании Анатолия Чубайса.
- В январе депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру провести доследственную проверку в отношении Чубайса. Депутаты объяснили обращение тем, что «деятельность Чубайса серьезным образом подорвала финансовые возможности России», из-за чего страна не досчиталась денег на нужды военной операции.
Фото на обложке: vvoe / Shutterstock / FOTODOM
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