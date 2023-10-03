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«Роснано» предупредила о своей возможной несостоятельности

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Роснано» предупредила о своей возможной несостоятельности. Объем требований кредиторов значительно превышает активы компании – у нее не хватает собственных средств, чтобы обслуживать обязательства. Летом чистый долг «Роснано» исчислялся почти 100 млрд рублей.

«Роснано» предупредила о своей возможной несостоятельности

«Роснано» в отчете заявила о рисках своей несостоятельности и возможном банкротстве. Об этом сообщил «Интерфакс». 

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО "Роснано" долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», – говорится в отчете. 

Также в отчете говорится, что объем кредиторской задолженности «Роснано» значительно превышает стоимость активов компании. Если решение о выделении компании средств для обслуживания обязательств не будет принято, то возникнут риски ее банкротства, уточняется в документе.

В декабре «Роснано» должна погасить выпуск облигаций на сумму 10 млрд рублей. Летом объем чистого долга «Роснано» составлял 95,5 млрд рублей.  

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock

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