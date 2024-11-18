Рособрнадзор поддержал запрет называть онлайн-курсы академиями и институтами

Рособрнадзор поддержал законопроект, который запретит компаниям без лицензии на образовательную деятельность, использовать наименования «институт», «академия» и «университет». Об этом сообщила соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора. Академия, университет и институт должны быть символами качественного образования, а не просто словами», — заявила Лантратова на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы (цитата по ТАСС).

Законопроект, который, в частности, затронет владельцев онлайн-школ и тренингов, предполагает внесение поправок в закон «Об образовании». Действующее законодательство запрещает включать в названия бизнеса только названия иностранных государств, органов власти, общественных объединений, а также обозначений, противоречащих принципам гуманности и морали и общественным интересам.

Впрочем, предлагаемые законодательные изменения в случае их принятия затронут только регистрацию новых товарных знаков, но не повлияют на уже существующие бизнесы, заявил «Ведомостям» юрист Федор Кравченко.

По данным февральского исследования агентства Smart Ranking, российский рынок образовательных технологий в 2023 году вырос на 32%. Выручка компаний в этой сфере в четвертом квартале прошлого года выросла на 25% и составила 34,9 млн рублей. Агентство прогнозирует снижение темпов роста рынка в 2024 году до 17-22%.