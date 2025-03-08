Роспатент к 8 марта подсчитал число патентов на ювелирные изделия в России с 2003 года
Специально к Международному женскому дню и наступающему 13 марта Дню драгоценностей Роспатент подсчитал число патентов на ювелирные изделия в России с 2003 года. Таких патентов ведомство выдало 280, еще 120 с 2000 года — на технологии искусственного выращивания драгоценных камней.
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« Разработчики также продолжают патентовать смежные технологии, которые могут использоваться также в ювелирной промышленности. К ним относятся около тысячи зарегистрированных патентов», — дополняет статистику пресс-служба Роспатента (цитата по ТАСС).
К числу таких смежных технологий можно отнесли конструкции застежек и декоративных элементов, способы визуального увеличения размера драгоценного камня. Но большинство регистраций все еще приходится на товарные знаки.
В ведомстве рассказали, что бывают и курьезные случаи: когда регистрируют бренды или технологии с 300-летней историей, но юридически это верно, поскольку до этого никаких заявок не подавалось. Так произошло с великоустюгским чернением по серебру: способ запатентовали лишь в 2003 году.
Также с 1994 года Роспатент регистрирует уникальные региональные товары или методы производства, исторически свойственные конкретному месту. И первым таким брендом стала «красносельская скань» — ажурный узор из серебряных, мельхиоровых, медных или золотых нитей на металлическом фоне, который с XVI века практикуют мастера села Красне Костромской области.
Если говорить непосредственно о ювелирном искусстве, то из запатентованных региональных брендов стоит отметить «кубачи» — женские украшения, кинжалы и посуду златокузнецов из одноименного дагестанского села, мордовскую ювелирную елочную игрушку из ювелирной смолы и мореного дуба и якутские алмазы.
Ювелирные изделия в списке желанных подарков к 8 марта находятся у женщин России на четвертом месте, как показывает опрос Superjob. Их опережают лишь путешествия, деньги и культурный досуг. При этом по факту 6 из 10 получают в этот день цветы, на втором месте по частоте дарения находятся конфеты.
В одной только Москве, как сообщил ТАСС руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Раис Чигликов, вырастили в специальных теплицах свыше 1,2 млн тюльпанов и более 300 тысяч горшочных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты.
Фото на обложке: Unsplash
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