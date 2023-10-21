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Суд запретил Роспатенту ограничивать права «Балтики» на международные марки Carlsberg Group

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пивоваренная компания «Балтика» активно противостоит попытке Carlsberg Group лишить ее прав на некоторые бренды. В ответ на односторонний отзыв лицензий и поставок со стороны датской компании российский производитель подал в суд иск, требуя признать действия Carlsberg неправомерными. И хотя ранее суд отклонил прошение «Балтики» запретить датчанам вносить вообще какие-либо изменения в заключенные ранее договоры, теперь представители судебной власти пошли навстречу отечественным пивоварам и решили не давать Роспатенту возможность ограничивать права «Балтики».

Суд запретил Роспатенту ограничивать права «Балтики» на международные марки Carlsberg Group

Согласно опубликованному 19 октября судебному определению, на которое обратил внимание «Коммерсант», Роспатенту запрещено прекращать лицензии «Балтики» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg, пока дело еще рассматривается.

Предварительное судебное заседание по новому иску «Балтики» в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на бренды Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg) назначено на 15 ноября.

Стремление датской Carlsberg Group прекратить поставки и действия лицензий на указанные марки — это реакция корпорации на передачу активов и производственных мощностей во временное управление Росимущества и назначение основателя компании Таймураза Боллоева на должность президента «Балтики».

Уже в июле, когда были приняты эти решения, представители Carlsberg заявили, что будут взвешивать аргументы и оценивать последствия этих шагов для бизнеса, а затем предпримут соответствующие меры.

Такими мерами как раз и стало оповещение «Балтики» в начале октября о расторжении лицензионных соглашений на ряд брендов, включая международные, в ответ на указ президента. При этом датский офис сообщил, что до апреля 2024 года «Балтика» имеет право расходовать имеющиеся запасы и материалы.

Такое решение не удовлетворило российскую компанию, и в сентябре она подала первый иск о запрете Carlsberg не только инициировать процесс расторжения рамочного лицензионного соглашения в одностороннем порядке из Дании, но и в целом вносить какие-либо изменения в заключенные ранее договоры силами Роспатента. Тогда суд в требованиях отказал.

Эксперты рынка указывают на то, что обращением в суд «Балтика» уже выиграла себе время, ведь, пока иск находится на рассмотрении, а Роспатент не может регистрировать прекращение лицензии, компания по-прежнему может продолжать производить пиво фигурирующих в деле марок.

Пивоваренные компании, знакомые с ситуацией, также считают, что за время работы у производителя уже был доступ к базе рецептов и производственным технологиям, поэтому компания и дальше сможет выпускать соответствующие по качеству бренды.

Очевидно, что «Балтика» нее готова терять конкурентное преимущество в виде известных во всем мире марок, которые позволяют ей быть второй в стране по объемам выпускаемой продукции (197,42 млн дал в 2022 году), уступая только Efes’у.

Фото на обложке: Unsplash

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