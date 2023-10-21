Суд запретил Роспатенту ограничивать права «Балтики» на международные марки Carlsberg Group

Пивоваренная компания «Балтика» активно противостоит попытке Carlsberg Group лишить ее прав на некоторые бренды. В ответ на односторонний отзыв лицензий и поставок со стороны датской компании российский производитель подал в суд иск, требуя признать действия Carlsberg неправомерными. И хотя ранее суд отклонил прошение «Балтики» запретить датчанам вносить вообще какие-либо изменения в заключенные ранее договоры, теперь представители судебной власти пошли навстречу отечественным пивоварам и решили не давать Роспатенту возможность ограничивать права «Балтики».
Согласно опубликованному 19 октября судебному определению, на которое обратил внимание «Коммерсант», Роспатенту запрещено прекращать лицензии «Балтики» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg, пока дело еще рассматривается.
Предварительное судебное заседание по новому иску «Балтики» в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg Group от рамочного соглашения о поставках и лицензиях на бренды Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg) назначено на 15 ноября.
Стремление датской Carlsberg Group прекратить поставки и действия лицензий на указанные марки — это реакция корпорации на передачу активов и производственных мощностей во временное управление Росимущества и назначение основателя компании Таймураза Боллоева на должность президента «Балтики».
Уже в июле, когда были приняты эти решения, представители Carlsberg заявили, что будут взвешивать аргументы и оценивать последствия этих шагов для бизнеса, а затем предпримут соответствующие меры.
Такими мерами как раз и стало оповещение «Балтики» в начале октября о расторжении лицензионных соглашений на ряд брендов, включая международные, в ответ на указ президента. При этом датский офис сообщил, что до апреля 2024 года «Балтика» имеет право расходовать имеющиеся запасы и материалы.
Такое решение не удовлетворило российскую компанию, и в сентябре она подала первый иск о запрете Carlsberg не только инициировать процесс расторжения рамочного лицензионного соглашения в одностороннем порядке из Дании, но и в целом вносить какие-либо изменения в заключенные ранее договоры силами Роспатента. Тогда суд в требованиях отказал.
Эксперты рынка указывают на то, что обращением в суд «Балтика» уже выиграла себе время, ведь, пока иск находится на рассмотрении, а Роспатент не может регистрировать прекращение лицензии, компания по-прежнему может продолжать производить пиво фигурирующих в деле марок.
Пивоваренные компании, знакомые с ситуацией, также считают, что за время работы у производителя уже был доступ к базе рецептов и производственным технологиям, поэтому компания и дальше сможет выпускать соответствующие по качеству бренды.
Очевидно, что «Балтика» нее готова терять конкурентное преимущество в виде известных во всем мире марок, которые позволяют ей быть второй в стране по объемам выпускаемой продукции (197,42 млн дал в 2022 году), уступая только Efes’у.
Фото на обложке: Unsplash
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