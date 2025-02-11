Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Связанная с бывшим футболистом сборной Англии Дэвидом Бекхэмом компания зарегистрировала в России товарный знак David Beckham. Документ опубликован в базе Роспатента.

Заявка на регистрацию знака была подана 21 июня, а сама регистрация датирована 7 февраля. Правообладателем числится компания DB Ventures. Исключительные права действуют до 21 июня 2034 года.

Товарный знак зарегистрирован по 24 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под ним могут производиться текстиль для дома и спорта, а также товары для новорожденных.

Кроме того, торговый знак распространяется на покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для младенцев, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

Бекхэм основал DB Ventures в 2014 году. Компания управляет рекламными контрактами спортсмена, в том числе с Adidas. В 2022 году Бекхэм продал 55% DB Ventures за $269 млн американской компании Authentic Brands Group, которой принадлежат Reebok, Juicy Couture и другие активы.

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