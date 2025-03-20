В Роспатент поступила заявка на бренд Navka Sport

В Роспатент поступила заявка на регистрацию торгового знака Navka Sport, узнал Русбейс. Заявитель скрыт, но указанный в заявке адрес для переписки совпадает с тем, что Татьяна Навка, фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, указывала при регистрации брендов ледовых шоу.

Что это за заявка

Заявка подана по классам МКТУ: 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 41, 43. Это аксессуары, товары из кожи, сумки, мебель, товары для дома, текстиль, веревки, одежда, обувь, шапки, кружева, игры, спортивные товары, напитки, еда, в том числе снеки и чипсы. В перечень включены услуги в области торговли, рекламы, организации спортивных и развлекательных мероприятий, а также ресторанная деятельность.

Заявитель решил скрыть данные о себе на основании постановления правительства от 2 сентября 2024 года №1209, согласно которому человек, подавший заявку в Роспатент, может до конца 2025 года попросить службу не публиковать информацию о нем.

Указанный в заявке физический адрес для переписки совпадает с адресом, фигурирующим в регистрации брендов ледовых шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и «Аленький цветочек». Их правообладателем является лично Татьяна Навка.

Русбейс направил запрос в ООО «Навка Шоу», которая занимается ледовыми шоу фигуристки, но на момент публикации ответа не получил.

Что говорят эксперты

Ведущий юрист юридической фирмы Intellect Анастасия Герман заявила Русбейс, что практика Роспатента исходит из того, что обозначения, представляющие собой фамилии, могут быть зарегистрированы на имя лиц, которые являются их носителями, и/или на имя организаций, так или иначе связанных с деятельностью указанных лиц.

«По этой причине можно с большой степенью уверенности полагать, что заявителем по заявке Navka Sport является Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, организатор и участница различных ледовых шоу. По какой причине сведения о заявителе скрыты, остается только догадываться», — заявила Герман.

«Вероятно, что правило введено для защиты от санкционных мер иностранных правообладателей, которые продолжают вести свою деятельность в России, в том числе продолжают регистрировать новые товарные знаки. Но закон позволяет скрыть сведения о заявителе или правообладателе любому лицу, которое подало соответствующее заявление», — пояснил юрист практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Косенков и Суворов», патентный поверенный Вячеслав Игумнов.

Он напомнил, что 8 ноября 2024 года Роспатент зарегистрировал два товарных знака «Навка арена» и Navka Arena в отношении аналогичного перечня, а также для 36 класса МКТУ (финансовые услуги) и 45 (юридические, социальные услуги и услуги безопасности). В этом случае фигуристка выступила заявителем лично.

Татьяна Навка занимается созданием ледовых шоу. В ноябре 2017 года она учредила ООО «Навка Шоу» (выручка за 2023 год — 652 млн рублей), но через месяц передала долю Наталье Егоровой, свидетельствуют данные «Контур Фокуса».

В 2020 году Навка зарегистрировала застройщика ООО «Н-Айс», компания возвела ледовый дворец Navka Arena в Москве. В 2024 году фигуристка также учредила кинокомпанию «Н2О Продакшн».

Фото на обложке: Geert Pieters / Unsplash