Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков Tinkoff CloudPayments и Tinkoff Partners

«Тинькофф» собирается зарегистрировать два новых логотипа для развития проектов на отечественном и международном рынках.

На заявки в Роспатент под названием Tinkoff CloudPayments и Tinkoff Partners обратил внимание telegram-канал творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева. Первая заявка поступила в ведомство 26 ноября, вторая — 10 ноября. Как пояснил RB.RU в «Тинькофф», новые логотипы и названия разработаны под будущие проекты. — Регистрируем новые товарные знаки в рамках развития бизнеса под новые проекты, которые прорабатываем возможности их реализации на российском и международных рынках, — пояснил изданию представитель «Тинькофф» Александр Леонов. Других подробностей в банке не назвали.

По мнению Вадима Дунаева, с помощью товарного знака Tinkoff CloudPayments банк хочет подчеркнуть свою роль в одноименном сервисе. В 2017 году «Тинькофф» приобрел 55% платежного сервиса CloudPayments за 290 млн рублей, а к маю 2019 года довел свою долю в стартапе до 95%. Еще 5% принадлежат основателю сервиса Дмитрию Спиридонову.

После сделки платежный сервис продолжил работу под собственным брендом. В январе Спиридонов стал советником зампредправления «Тинькофф», где работает над совместными платежными сервисами компании.

Группа российских компаний CloudPayments занимается проведением онлайн-платежей для интернет-магазинов и обеспечивает международный интернет-эквайринг. Сервис позиционирует себя как услуги «для друзей».

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Фото на обложке: pexels.com