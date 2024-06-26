Роспатент повысит пошлины на регистрацию товарного знака на 70%. Также будет изменен порядок исчисления пошлин, отменены скидка за электронную подачу заявок и льготный период для уплаты пошлин.

Роспатент анонсировал первое за пять лет повышение пошлин на регистрацию товарного знака. Ее размер вырастет на 70%, следует из документа, размещенного на портале правовых актов.

Помимо роста пошлины, будет изменен порядок ее исчисления. На данный момент, например, пошлина на регистрацию знака в одном классе МКТУ составляет 21,7 тыс. рублей (с учетом скидки), по новым правилам пошлина вырастет до 35 тыс. рублей. Пошлина за регистрацию знака в пяти классах МКТУ подорожает с текущих 28,7 тыс. рублей до 49 тыс. рублей.

Кроме того, будет отменена скидка на пошлину в размере 30% при электронной подаче заявок, отменен льготный период для уплаты пошлин. Также будет увеличен с 50% до 100% штраф за просрочку уплаты пошлин.

На данный момент рассмотрение документа находится в процедуре оценки регулирующего воздействия. Вскоре проект начнут рассматривать в правительстве РФ.

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