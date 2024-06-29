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Роспатент в День изобретателя представил топ-10 медицинских ноу-хау РФ с 2023 года

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В пресс-службе Роспатента специально ко Дню изобретателя и рационализатора подготовили список из 10 лучших медицинских изобретений в России, запатентованных с 2023 года. В рейтинг вошли коленный модуль для протезирования, средства от лейкемии, ишемии, лейкоза и рака, метки фиксации оперируемой области при манипуляциях на мозге и др.

Роспатент в День изобретателя представил топ-10 медицинских ноу-хау РФ с 2023 года
  1. Новости

Разработка Национального исследовательского Томского политехнического университета — новое химическое соединение для лечения онкологических заболеваний — стало одним из важнейших запатентованных изобретений, отмечает со ссылкой на первоисточник ТАСС.

Оно обладает низкой токсичностью и не накапливается в здоровых тканях, следовательно, для облучения требуется меньшая доза и препарат менее вреден для пациентов.

Среди прочих патентов, отмеченных ведомством:

  • Средство против увядания кожи из-за облучения ультрафиолетом (включает витамины, экстракты соевых бобов, облепихи, куркумы, зеленого чая, винограда и граната, а также пигмента морских ежей; авторы — сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН),
  • Современный коленный модуль с пневматическим амортизатором и микропроцессором для протезирования нижних конечностей (разработчик — компания «РПК»),
  • Тест-система для определения типа вируса гриппа и рекомендациям по вакцинам (Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток),
  • Система индивидуального молекулярного мониторинга по показателям уровня экспрессии РНК у больных лейкозом (Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России),
  • Стимулятор роста кровеносных сосудов за счет комбинации молекул ДНК для лечения ишемии (ООО «Ангиолайф»),
  • Высокотехнологичные метки для фиксации области оперирования при хирургических вмешательствах в головной мозг в замен стандартных фиксаторов (Национальный исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко),
  • Новое поколение тестеров уровня глюкозы в крови (Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН),
  • Аудиопроводник для слабовидящих на основе звукоотражающих датчиков (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет),
  • И растворимый препарат с содержанием биотина для младенцев (компания «Промикс»).

Фото на обложке: Unsplash

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