В пресс-службе Роспатента специально ко Дню изобретателя и рационализатора подготовили список из 10 лучших медицинских изобретений в России, запатентованных с 2023 года. В рейтинг вошли коленный модуль для протезирования, средства от лейкемии, ишемии, лейкоза и рака, метки фиксации оперируемой области при манипуляциях на мозге и др.

Роспатент в День изобретателя представил топ-10 медицинских ноу-хау РФ с 2023 года

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