Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить в РФ навязывание допуслуг посредством «галочек»

Роспотребнадзор разработал законопроект о запрете автоматически проставлять галочки согласия покупателя на страховку или иные дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии, в законе «О защите прав потребителей» появится запрет для продавцов товаров и услуг автоматически добавлять отметки о приобретении той или иной услуги. Подобные шаги будут приравниваться к навязыванию дополнительных платных услуг и считаются незаконными, если не было получено официального согласия от покупателя.

Это касается, прежде всего, сервисов по покупке билетов, которые навязывают страховку, но аналогичные меры будут распространяться и на услуги ЖКХ — например, автоматическое включении в счет услуг консьержа или кабельного ТВ. Также под действие поправки подпадает отказ от заключения договора или обязательное применение скидки.

В пояснительной записке говорится, что проблема навязывания платных допуслуг «имеет большое общественное и социальное значение», поскольку нередко хозяйствующие субъекты прибегают к «манипулированию, угрозе применения к потребителю негативных последствий», «воздействуют на волю потребителя» с целью принятия невыгодных условий. Все это нарушает закон «О защите прав потребителей».

Ранее стало известно, что использование таких автоматических галочек признал манипуляцией и незаконным навязыванием суд в деле Управления Роспотребнадзора по Астраханской области против авиакомпании «Победа».

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