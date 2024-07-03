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Роспотребнадзор просит разрешить блокировать сайты по продаже БАДов без судебного решения

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роспотребнадзор попросил разрешить ему блокировать сайты по продаже некачественных биологически активных добавок (БАД) без судебного решения. В ведомстве указывают на длительный период ожидания решения суда, за который недобросовестные продавцы успевают сменить торговую площадку.

Роспотребнадзор просит разрешить блокировать сайты по продаже БАДов без судебного решения
  1. Новости

По словам главы ведомства Анны Поповой, рынок БАДов сегодня представляется очень большим. По мнению Поповой, его нужно «чистить и менять».

Пока суд рассматривает то или иное дело и готовится вынести решение, «этот сайт закрывается, открывается другой и в этом правовом поле порядок навести невозможно», отметила Попова, ее слова приводит «Интерфакс».

Для решения проблемы предлагается, в частности, разрешить Роспотребнадзору блокировать канал продаж в досудебном порядке.

Кроме того, предполагается внести поправки в регулирование, которые будут регламентировать назначение таких добавок врачами при наличии показаний.

Также планируется разработать список заболеваний, при которых врачи смогут прописывать БАДы.

Фото на обложке: SNeG17 / Shutterstock

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