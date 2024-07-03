Роспотребнадзор просит разрешить блокировать сайты по продаже БАДов без судебного решения

Роспотребнадзор попросил разрешить ему блокировать сайты по продаже некачественных биологически активных добавок (БАД) без судебного решения. В ведомстве указывают на длительный период ожидания решения суда, за который недобросовестные продавцы успевают сменить торговую площадку.
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По словам главы ведомства Анны Поповой, рынок БАДов сегодня представляется очень большим. По мнению Поповой, его нужно «чистить и менять».
Пока суд рассматривает то или иное дело и готовится вынести решение, «этот сайт закрывается, открывается другой и в этом правовом поле порядок навести невозможно», отметила Попова, ее слова приводит «Интерфакс».
Для решения проблемы предлагается, в частности, разрешить Роспотребнадзору блокировать канал продаж в досудебном порядке.
Кроме того, предполагается внести поправки в регулирование, которые будут регламентировать назначение таких добавок врачами при наличии показаний.
Также планируется разработать список заболеваний, при которых врачи смогут прописывать БАДы.
Фото на обложке: SNeG17 /
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