Роспотребнадзор закрыл московскую клинику «Чайка» за сокрытие информации о пациентах с COVID-19

Роспотребнадзор временно приостановил деятельность медицинской клиники «Чайка» в Москва-Сити за непредоставление информации о 19 пациентах с коронавирусом. Закрытие может продлиться на 90 суток. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с заболеванием в своем Telegram-канале.

«Клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщила эксперт столичного управления Роспотребнадзора Александра Нормова.

По данным The Bell, проверки ведутся и в других клиниках сети. По словам собеседника издания, который является сотрудником сети «Чайка», в клиниках можно было сдать экспресс-тест на антиген к вирусу. При этом до недавнего времени отчитываться о результатах тестов в Роспотребнадзор было не нужно. Такое требование появилось в недавнем постановлении Роспотребнадзора, опубликованном 16 ноября.

Основатель и гендиректор сети клиник «Чайка» Александр Винокуров отказался от комментариев.

Сообщения о том, что сеть клиник «Чайка» не передает данные о положительных результатах тестов на коронавирус в Роспотребнадзор появились в Telegram-каналах с анонимными публикациями 8 ноября. Тогда новые требования еще не вступили в силу.

Сегодня, после выхода новости о закрытии клиники, на одном из таких Telegram-каналов появилось сообщение предположительно от работника одной из клиник сети. В нем говорится, что информация оперштаба Москвы о приостановлении работы клиники является недостоверной.

«Конкретно в "Чайке" в Москва-Сити, Метрополисе и Крылатском не будут проводиться тестирования на COVID-19 из-за претензий Роспотребнадзора по поводу организации, остальная медицинская деятельность продолжится в том же формате, что и раньше», — говорится в сообщении.

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