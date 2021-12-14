Роспотребнадзор через суд начал ограничивать работу дарксторов «Яндекс.Лавки» в Москве

Роспотребнадзор через суд добился приостановки работы даркстора «Яндекс.Лавки» на улице Трофимова, 4 в Москве. Компанию признали нарушившей статью 6.4 КоАП РФ. Второй аналогичный иск, касающийся работы склада на Панферова, 4, в настоящее время рассматривается в суде. Не исключено, что «Яндекс.Лавке» придется переехать.

Судебные приставы ограничили работу торгового склада на Трофимова с 8 декабря на 10 суток по решению Симоновского районного суда, узнал RB.RU. Роспотребнадзор устроил выездную проверку в дарксторе в октябре-ноябре по согласованию с прокуратурой ЮАО Москвы, следует из «Единого реестра проверок».

В статье 6.4 КоАП РФ речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 20 тысяч рублей. Максимальная санкция — приостановка работы на срок до 90 дней.

Суть претензий Роспотребнадзора

Претензии к лавке связаны с работой в многоквартирном доме. Загрузка продукции и выдача заказов осуществлялась со стороны двора, где также находятся входы в жилые помещения, пояснили изданию в суде. Склад расположен в арендованном помещении жилого дома, в то время как должен располагаться в 50 метрах от него.

Второе дело касается работы склада в доме на Панферова, 4. Разбирательства идут в Гагаринском районном суде. Там рассказали, что Роспотребнадзор требует временно запретить деятельность склада в арендованном помещении. В доме всего один вход, которым вынуждены пользоваться как жильцы, так и грузчики с курьерами из «Яндекс.Лавки».

«Яндекс.Лавка» не изменила режим работы

«Временная приостановка работы одного из дарксторов "Яндекс.Лавки" на непродолжительный срок – это единичный случай, мы всегда стараемся оперативно реагировать на любые обращения», — пояснили RB.RU в пресс-службе фудтех-направления «Яндекс Go», которое развивает «Яндекс.Лавку».

Доставка продукции клиентам не была нарушена из-за приостановки работы даркстора. Поставки шли с близлежащих складов. «После возобновления работы даркстора мы вновь начнем доставлять заказы из него», — добавили в компании.

При этом не исключено, что с указанных площадей лавка переедет. «Если мы находим более привлекательную локацию — по расположению, площади, инфраструктуре или коммерческим условиям — то можем переместить туда даркстор "Яндекс.Лавки". Это стандартный рабочий процесс для всего ритейл-рынка», — сообщили в «Яндекс Go».

«Самокат» отделался штрафом

Иски по статье 6.4 КоАП РФ уже рассматривались в судах Москвы в отношении интернет-магазинов, но наказания были не столь суровы. В мае Нагатинский районный суд по материалам Роспотребнадзора привлек ООО «Умный ритейл», которое управляет интернет-магазином «Самокат», к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей. В материалах суда указано, что загрузка пищевой и непищевой продукции осуществлялась под окнами квартир с высоким уровнем шума, жильцам мешал кондиционер.

В «Самокате» утверждают, что им удалось избежать закрытия.

«Онлайн-ритейлер "Самокат" не сталкивался с проблемой закрытия дарксторов по распоряжению Роспотребнадзора. Наши дарксторы регулярно проходят выездные проверки без нарушений», — заявили в пресс-службе компании.

Мнение юриста

«Нежилые помещения в многоквартирных домах являются основными местами, которые предприниматели арендуют для открытия различных магазинов, в связи чем случаи выселения таких магазинов с арендуемых площадей через суды являются единичными. В данной ситуации, полагаю, что это конкретные меры в отношении "Яндекс.Лавки"», — считает адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам юриста, штрафы за нарушения незначительны, поэтому суды могут идти на ограничение работы.

«Как показала практика, для крупных предприятий, таких, к примеру, как различные подразделения "Яндекса", штрафы, в силу их незначительности на фоне оборотов компаний, являются совершенно неэффективной мерой, в связи с чем к наиболее крупным организациям стали применяться более жесткие наказания», — считает Алексей Гавришев.

Во время приостановки деятельности компании придется продолжать выполнять свои обязательства по выплате зарплаты, налогам и аренде.

По данным портала Retail.ru, по состоянию на 26 августа в составе «Яндекс.Лавки» работало более 360 дарксторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Московской и Ленинградской областях, Екатеринбурге и Тель-Авиве. По данным исследования INFOLine, во II квартале 2021 года оператор e-grocery нарастил оборот до 6,3 млрд рублей, увеличив его на 132% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

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Фото на обложке: pexels.com