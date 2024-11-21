Роспотребнадзор подал в суд на кинотеатр за запрет проносить свои еду и напитки

Управление Роспотребнадзора по Калининграду подало в суд на местный кинотеатр «Люмен» за то, что он запретил посетителям проносить в кинозалы свои еду и напитки. Чиновники считают это ограничение нарушением прав потребителей, сообщил «Коммерсантъ».

Центральный районный суд города уже приступил к рассмотрению иска. Поводом для разбирательства стала жалоба местных жителей, которые 15 марта попытались прийти в кинотеатр со своей пиццей. Сотрудники предложили оставить продукты в камере хранения, но посетители отказались и были выведены охраной, пишет газета.

Роспотребнадзор выдал «Люмену» предостережение, в котором раскритиковал установленные кинотеатром правила. В частности, они запрещают проносить в зал «продукты питания и напитки, имеющие сильные или устойчивые запахи, жирные, липкие, крошащиеся или выделяющие жидкости при употреблении».

В ведомстве считают, что ограничения на пронос своей еды и напитков ущемляют права потребителей. Администрация кинотеатра может не допустить зрителя к просмотру или удалить из зала только в том случае, если он нарушает общественный порядок или причиняет вред имуществу учреждения, пояснил регулятор.

После предостережения Роспотребнадзор обратился в суд. В иске ведомство сослалось на статью 16 закона «О защите прав потребителей» — там говорится о недопустимости ситуации, когда покупка одних товаров и услуг обязывает приобрести еще и другие.

Гендиректор и совладелец «Люмена» Павел Поникаровский считает, что Роспотребнадзор «защищает нарушителей» и «не учитывает изменения, принятые в 2021 году». Речь о постановлении правительства №1338, которое установило, что кинотеатры могут запрещать проносить в зал едко или резко пахнущие вещества. При этом в списке возможных ограничений нет продуктов питания, отметила управляющий партнер ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Екатерина Заболоцкая.

Большинство кинотеатров не препятствуют проносу своей еды, «так как сохранить хорошие отношения со зрителями для них важнее», заявил «Коммерсанту» главред аналитического портала Cinemaplex Рифат Фазлыев. По его словам, реальная причина запретов состоит в том, что «рассыпанный попкорн и раздавленные начос из кинобара легко убрать, а для масляных потеков от фастфуда потребуется химчистка».