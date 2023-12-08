Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций

Росреестр внес Ассоциацию блогерв и агентств (АБА) в перечень саморегулируемых организаций (СРО), узнал «Коммерсантъ». Благодаря этому организация сможет участвовать в обсуждении законодательных инициатив и устанавливать некоторые стандарты в индустрии. Источники на медиарынке отмечают, что появление такой структуры позволит государству напрямую через госконтракты выделять средства на поддержку «лояльных блогеров».

В ассоциацию вошли 46 агентств и 50 тыс. блогеров. Одним из первых проектов для ее членов станет введение ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Уже на 11 декабря запланировано обсуждение данной инициативы в Государственной думе.

Участники организации отмечают, что членство поможет эффективнее работать с госзаказами и рассчитывать на прямую и неформальную государственную поддержку. Представители сферы, которые в Ассоциацию блогеров и агентств не вошли, называют структуру бессмысленной и чисто лоббистской.

Преимущества, которые дает статус ассоциации:

возможность участвовать в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров;

возможность обжаловать в арбитражных судах нормативно-правовые акты органов госвласти;

возможность устанавливать стандарты в influence-маркетинге.

В настоящее время АБА работает над выделением классификатора вместе депутатом фракции «Справедливая Россия — За правду» Яной Лантратовой.

По словам операционного директора Perfluence Евгении Казаковой, новая организация сможет разрабатывать универсальные стандарты и правила для этого рынка, «к чему давно стремятся все его участники».

Казакова отмечает, что речь идет о «понятных способах измерения эффективности и уровне сервиса, который оказывают блогеры, агентства, продюсерские центры».

Как указывает источник «Ъ» на медиарынке, российское государство давно работает с реестром «лояльных блогеров», которые помогают популяризировать те или иные инициативы.

«Мера позволит напрямую через госконтракты и объявление тендеров выделять деньги на поддержку таких субъектов», — резюмирует собеседник издания.

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