Приложение «Россельхозбанка» вернулось в App Store под названием «Учет надоя»

«Россельхозбанк» вернул в App Store свое мобильное приложение, замаскировав его под программу для учета надоев. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«"Учет надоя" — новое мобильное приложение "Россельхозбанка" для пользователей iOS. <...> Приложение позволит новым клиентам оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться сервисами банка», — отметил представитель банка.

В описании приложения в App Store говорится, что оно «позволяет фермерам и работникам молочных хозяйств отслеживать ежедневные показатели, анализировать продуктивность коров и оптимизировать производственные процессы». Программу загрузили в магазин приложений 14 января 2025 года.

Приложение «Учет надоя» в App Store. Фото: скриншот App Store



В банке отметили, что приложения, которые пользователи установили ранее, продолжат работать в штатном режиме. Кроме того, клиенты могут воспользоваться веб-версией. «Банк также рекомендует клиентам, которые пользуются приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения», — добавили в пресс-службе.

Впервые приложение Россельхозбанка пропало из App Store в декабре 2022 года из-за санкций США. В прошлом году банк выпустил приложение «Берегу», его Apple удалил в октябре 2024 года.

Из App Store удаляют приложения и других российских банков, попавших под санкции, включая «Сбер», «Т-Банк» и «Альфа-банк». «Т-Банк» с прошлой осени предлагает пользователям устанавливать приложения через временные Apple ID, которые работают от 30 до 60 минут.

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