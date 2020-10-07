«Россельхозбанк» и «Сколково» запустили акселератор технологических стартапов

«Россельхозбанк» и «Сколково» объявили о запуске акселератора, ориентированного на технологические стартапы. Финалисты смогут запустить пилотные проекты с банком. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

По итогам акселерационной программы жюри выберет 10 проектов. Они получат финансовую и наставническую поддержку от «Россельхозбанка» и экспертов фонда «Сколково» в продвижении, а также доступ к возможностям цифровых экосистем банка.

Проекты смогут рассчитывать на контракт с «Россельхозбанком». 15 декабря они выступят перед руководством кредитной организации и фондом «Сколково».

Участвовать в программе смогут стартапы, работающие по следующим направлениям:

Разработка новых цифровых финансовых продуктов и сервисов, в частности, банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц, развития e-commerce, брокерского обслуживания, платежных сервисов, страхования, а также управления инвестициями и частным капиталом.

Управление внутрибанковскими процессами, в том числе совершенствование инструментов обработки обращений клиентов, электронный документооборот, информационная безопасность, HR-процессы, решения по сбору и сегментации клиентских данных, нейротехнологии и развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, управления большими данными, блокчейн-решения, биометрия, цифровой маркетинг.

Создание новых цифровых решений и сервисов по управлению фермерскими хозяйствами (решения для работников фермерских хозяйств, начинающих предпринимателей в агробизнесе, производителей сельхозпродукции, создателей агротехнологий).

Заявки на участие в акселерационной программе принимаются до 31 октября.

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