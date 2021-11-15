Количество выданных кредитных карт в России за месяц побило рекорд

В России установлен рекорд по количеству оформленных за один месяц кредитных карт. Прошлый рекорд был установлен в сентябре, в октябре же россияне оформили 1,6 млн кредиток. За неполный текущий год жители России оформили уже почти 13 млн кредитных карт.
Об абсолютном рекорде по количеству выданных кредитных карт в течение одного месяца сообщили в Объединенном кредитном бюро.
Прошлый рекорд был установлен в сентябре текущего года — россияне оформили 1,56 млн кредиток. Октябрь побил этот рекорд — в России было выдано 1,61 млн кредитных карт всего за один месяц. Если сравнивать показатели год к году — октябрь 2020-ого к октябрю 2021 — то количество выданных кредиток увеличилось на 59%.
«Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц. [...] Впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными», – говорится в сообщении бюро.
В бюро считают, что количество россияне чаще открывают кредитные карты в том числе из-за роста потребительского спроса. При этом на увеличение спроса россияне на кредитки не повлияла политика Банка России в виде введения регулирующих мер на рынке потребительского кредитования
По данным бюро на сентябрь, количество просрочек по кредитным карта в России достигло максимума за три года.
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Фото на обложке: Suradech Prapairat /
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