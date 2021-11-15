Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Количество выданных кредитных карт в России за месяц побило рекорд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России установлен рекорд по количеству оформленных за один месяц кредитных карт. Прошлый рекорд был установлен в сентябре, в октябре же россияне оформили 1,6 млн кредиток. За неполный текущий год жители России оформили уже почти 13 млн кредитных карт.

Количество выданных кредитных карт в России за месяц побило рекорд

Об абсолютном рекорде по количеству выданных кредитных карт в течение одного месяца сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Прошлый рекорд был установлен в сентябре текущего года — россияне оформили 1,56 млн кредиток. Октябрь побил этот рекорд — в России было выдано 1,61 млн кредитных карт всего за один месяц. Если сравнивать показатели год к году — октябрь 2020-ого к октябрю 2021 — то количество выданных кредиток увеличилось на 59%.

«Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц. [...] Впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными», – говорится в сообщении бюро. 

В бюро считают, что количество россияне чаще открывают кредитные карты в том числе из-за роста потребительского спроса. При этом на увеличение спроса россияне на кредитки не повлияла политика Банка России в виде введения регулирующих мер на рынке потребительского кредитования

По данным бюро на сентябрь, количество просрочек по кредитным карта в России достигло максимума за три года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Suradech Prapairat / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне смогут отслеживать платные подписки через приложение банка
  2. 2 Visa решила отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона
  3. 3 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  4. 4 Как открыть цифровой банк — инсайты сооснователя российского необанка, запущенного за 6 месяцев
  5. 5 Как успешно пройти комплаенс в банке? Инструкция
Alfa Message
Что такое цифровая карта и почему она нужна уже сегодня?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма