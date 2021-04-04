Выходец из России стал руководителем проекта беспилотников Google

Выходец из России Дмитрий Долгов возглавил дочернюю компанию владеющего Google холдинга Alphabet под названием Waymo. Она занимается разработкой беспилотных автомобилей.
Бывший глава компании Джон Крафчик решил отказаться от должности генерального директора компании. Он останется на позиции советника. О кадровых изменениях сообщается на сайте Waymo.
«После пяти с половиной лет руководства этой командой я решил отказаться от своей должности генерального директора Waymo. Два выдающихся лидера, Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана, возглавят компанию Waymo в качестве согенеральных директоров», — отметил экс-руководитель компании Джон Крафчик.
Как отмечается, Долгов ранее занимал в Waymo должность технического директора. По словам Крафчика, у генеральных директоров имеются нужные навыки и опыт, также им оказывает доверие весь холдинг.
Как сообщает Forbes со ссылкой на данные учетной записи Долгова на LinkedIn, в 2000 году он окончил магистратуру Московского физико-технического института, а в 2006-м получил Ph.D в Мичиганском университете. В Google Долгов работает с 2009 года. К началу своей карьеры в компании он возглавлял разработку программного обеспечения в проекте по созданию беспилотников. Когда в 2016 году Google сделала Waymo отдельной компанией, директором которой был Долгов.
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Фото: Sundry Photography/shutterstock
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