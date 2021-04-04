Выходец из России стал руководителем проекта беспилотников Google

Бывший глава компании Джон Крафчик решил отказаться от должности генерального директора компании. Он останется на позиции советника. О кадровых изменениях сообщается на сайте Waymo.

«После пяти с половиной лет руководства этой командой я решил отказаться от своей должности генерального директора Waymo. Два выдающихся лидера, Дмитрий Долгов и Текедра Мавакана, возглавят компанию Waymo в качестве согенеральных директоров», — отметил экс-руководитель компании Джон Крафчик.

Как отмечается, Долгов ранее занимал в Waymo должность технического директора. По словам Крафчика, у генеральных директоров имеются нужные навыки и опыт, также им оказывает доверие весь холдинг.

Как сообщает Forbes со ссылкой на данные учетной записи Долгова на LinkedIn, в 2000 году он окончил магистратуру Московского физико-технического института, а в 2006-м получил Ph.D в Мичиганском университете. В Google Долгов работает с 2009 года. К началу своей карьеры в компании он возглавлял разработку программного обеспечения в проекте по созданию беспилотников. Когда в 2016 году Google сделала Waymo отдельной компанией, директором которой был Долгов.

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Фото: Sundry Photography/shutterstock