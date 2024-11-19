Российские геймеры потратили 52,4 млрд рублей на видеоигры в третьем квартале

В третьем квартале этого года российские геймеры потратили 52,4 млрд рублей на покупку видеоигр для ПК, приставок и мобильных устройств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные онлайн-школы разработки компьютерных игр XYZ (входит в холдинг Ultimate Education).

В ходе исследования XYZ отнесла к геймерам тех, кто проводил за видеоиграми более пяти часов в неделю. Таких в России насчитывается около 25 млн человек.

В третьем квартале новые видеоигры приобрели 64% российских геймеров, выяснили авторы исследования. Среди наиболее популярных релизов оказались Baldur’s Gate 3, Tiny Glade, Frostpunk 2, Black Myth: Wukong и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Собеседники газеты посчитали, что оценка XYZ выглядит завышенной. При этом более точная оценка российского рынка видеоигр затруднена широким использованием посреднических услуг для приобретения новых релизов, считает опрошенный изданием сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов. По мнению Сахнова, подсчитать выручку, которая прошла через криптовалюту, сторонние сервисы, и посредников для пополнения сервиса Steam, практически невозможно, а на официальные каналы приходится лишь 10–15% продаж тайтлов для ПК.

Собеседники «Ведомостей» ожидают роста расходов геймеров в четвертом квартале 2024 года, так как в октябре-декабре рынок видеоигр традиционно наполняется новыми релизами, распродажами, монетизационными акциями и выпуском дополнительного контента для игр. По данным XYZ, в первом и втором кварталах этого года российские геймеры потратили на игры 49 млрд и 54,5 млрд рублей соответственно, при этом показатель за весь 2023 год составил 161 млрд рублей.

Согласно сентябрьскому исследованию Strategy Partners, российский рынок видеоигр будет расти примерно на 5% ежегодно до 2030 года. По прогнозу компании, объем рынка видеоигр в России в 2024 составит 187 млрд рублей, а к 2030 году эта цифра увеличится до 257 млрд рублей.

Базовый сценарий развития в 5% предполагает умеренный рост числа новых релизов, сохранение неблагоприятной внешной обстановки и слабый рост аудитории геймеров.