Российские мобильные игры обогнали зарубежные по объему оплат
В апреле средний чек на отечественные игры в RuStore составил 750 рублей, что на 200 рублей больше, чем у иностранных игр. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.
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Директор по развитию RuStore Илья Ульянов отметил: «Аудитория стала активнее поддерживать разработчиков: количество транзакций в нашем магазине приложений выросло почти в два раза с прошлого года, причем 60% платежей приходится на российский контент». По его мнению, такой рост обусловлен улучшением качества игр, расширением ассортимента внутриигрового контента и развитием удобных способов оплаты.
Не остаются без внимания и независимые российские проекты. Доходы инди-разработчиков в RuStore за первый квартал 2025 года увеличились в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди самых популярных инди-игр выделяются Stalker Spatial Trap, рыбалка World of Fishers и «Шашки по Москве».
Фото на обложке: Chaikom / Shutterstock / FOTODOM
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