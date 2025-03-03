Производители аттракционов в России нарастили импортозамещение
Проблемы с импортом аттракционов привели к росту отечественного производства. К концу 2025 года выпуск детских, семейных и экстремальных аттракционов в России может вырасти на 50% в годовом выражении, заявили «Коммерсанту» в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов (РАППА).
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В компании «Аттрапласт» (Алтайский край) газете сообщили, что планируют увеличить производство на 30% в годовом выражении. Нижегородская фабрика «Сказка» в 2025 году готова нарастить выпуск на 50% год к году, до 90 единиц. Компании «Волгоградские аттракционы» и «Восток» намерены выпустить в полтора раза больше аттракционов, чем в прошлом году.
Импортозамещающий рост. Партнер консалтинговой компании CMWP Марина Мережко объяснила, что раньше российские аттракционы не пользовались спросом, так как импортная техника выигрывала по качеству, ассортименту и уровню сервисной поддержки, но ситуация изменилась. Сейчас иностранное оборудование доступно, но заказчики сталкиваются с проблемами с оплатой, доставкой и обслуживанием техники, отметила эксперт.
Инвестиции в досуг. При этом парки развлечений пользуются все большим спросом у россиян, а российские курорты активно инвестируют в такие комплексы, чтобы расширить спектр досуга и привлечь туристов, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Еще одним фактором роста стало открытие парков аттракционов в торговых центрах. По данным руководителя направления торговой недвижимости консалтинговой компании IBC Real Estate Владимира Чернуся, такие зоны занимают от 0,4 до 7 тыс. кв. м.
Государственный интерес. По словам вице-президента РАППА Игоря Родионова, отрасль также стимулирует федеральный проект, разработанный Минпромторгом и Минэкономразвития в 2024 году, предусматривающий субсидии на закупку аттракционов и льготные кредиты для производителей. Власти рассчитывают, что парки развлечений стимулируют развитие внутреннего туризма. Сейчас в рамках программы льготного кредитования реализуется 239 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей. Из них девять аквапарков, три круглогодичных парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.
Фото на обложке: Marcel Rommens / Shutterstock / FOTODOM
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