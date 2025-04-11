Российские власти заблокировали порядка 34 тыс. материалов противоправного контента в 2024 году

«Работа, в том числе в интернете, она связана с профилактикой. Мы работаем совместно с Центром изучения сетевого мониторинга молодежной среды. У нас идет регулярный мониторинг цифровой среды. Мы в 2024 году заблокировали по представлению Росмолодежи порядка 34 тыс. опасных материалов», — сказал Гуров.

По его словам, в Ленинградской области был создан круглогодичный молодежный образовательный центр по профилактике безопасности, а также была разработана большая образовательная программа для специалистов в этой сфере. Гуров отметил, что в прошлом году удостоверения о повышении квалификации в рамках онлайн-программы по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде получили 42 тыс. специалистов.

ТАСС напомнил, что Росмолодежь получила полномочия принимать решения о блокировке сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий, в марте 2019 года.

В феврале 2025 года в Роскомнадзоре рассказали, что регулятор в 2024-м удалил или заблокировал 704,8 тыс. интернет-страниц. Среди них были информация об азартных играх, пронаркотический контент, контент экстремистского и террористического характера, недостоверные общественно значимые данные, в том числе о специальной военной операции на Украине.

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