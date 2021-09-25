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Исследование: более половины российских компаний сократили расходы из-за пандемии

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Более половины российских компаний крупного и среднего бизнеса сократили свои расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. Эта мера преодоления кризиса оказалась самой популярной среди предпринимателей.

Исследование: более половины российских компаний сократили расходы из-за пандемии

Сократить расходы решили 51% компаний крупного и среднего бизнеса России, следует из результатов исследования «Райффайзенбанка» и аналитического агентства B2B International, которые публикует ТАСС.

Кроме этого, 40% компаний также обращались за поддержкой к государству, 33% использовали банковские гарантии, еще 30% реструктуризировали свои долги, а 25% на время закрывали офисы.

Также компаниям приходилось менять свои бизнес-модели, сокращать сотрудников, дивесифицировать каналы продаж и проводить слияния и поглощения — все, чтобы остаться на плаву в эти непростые времена.

Тем не менее, авторы исследования утверждают, что ситуация налаживается.

«Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие», — заявил руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин.

Исследование проводилось среди 200 компаний с размером годовой выручки более чем в 538 млн рублей.

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Фото: graja/Shutterstock

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