Исследование: более половины российских компаний сократили расходы из-за пандемии

Более половины российских компаний крупного и среднего бизнеса сократили свои расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. Эта мера преодоления кризиса оказалась самой популярной среди предпринимателей.
Сократить расходы решили 51% компаний крупного и среднего бизнеса России, следует из результатов исследования «Райффайзенбанка» и аналитического агентства B2B International, которые публикует ТАСС.
Кроме этого, 40% компаний также обращались за поддержкой к государству, 33% использовали банковские гарантии, еще 30% реструктуризировали свои долги, а 25% на время закрывали офисы.
Также компаниям приходилось менять свои бизнес-модели, сокращать сотрудников, дивесифицировать каналы продаж и проводить слияния и поглощения — все, чтобы остаться на плаву в эти непростые времена.
Тем не менее, авторы исследования утверждают, что ситуация налаживается.
«Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие», — заявил руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов «Райффайзенбанка» Дмитрий Средин.
Исследование проводилось среди 200 компаний с размером годовой выручки более чем в 538 млн рублей.
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Фото: graja/Shutterstock
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