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Российский аналог Trello и Jira помогает бесплатно перенести данные из заблокированных сервисов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Jira отзывает лицензии у пользователей из России. Возникают проблемы с оплатой Trello российскими картами. Slack и Miro заявили, что уходят с российского рынка. В связи с этим компания «Кайтен» предложила всем пользователям Trello и Jira перенести свои данные из зарубежных систем в отечественный аналог с помощью бесплатного автоматизированного сервиса. 

Российский аналог Trello и Jira помогает бесплатно перенести данные из заблокированных сервисов

На зарубежных сервисах была построена работа целых департаментов. Директора, разработчики, маркетологи и предприниматели остались без возможности управления своими проектами с помощью привычных сервисов.

Благодаря решению «Кайтен» у пользователей из России появился шанс продолжить управление проектами без сбоев и с сохранением всех наработок. Многие крупные компании уже перешли на «Кайтен». Среди клиентов — «Сбер», QIWI, «Додо Пицца», «Сколково», Reg.ru  

Оплата сервиса производится в рублях, без привязки к доллару. Серверы компании расположены на территории РФ.

Что умеет «Кайтен»?

«Кайтен» — визуальная система управления рабочими процессами и командами. Бесплатный тариф содержит большинство функций, которые предлагают платные версии популярных аналогов.

Сервис подходит как небольшим командам, которые используют Trello, так и крупным предприятиям, где тысячи пользователей работают с продуктами вроде Jira.

В «Кайтен» можно:

  • управлять задачами команды как с компьютера, так и с телефона. 
  • создавать канбан-доски с возможностью адаптации пространства под свои потребности;
  • работать в привычном представлении задач в виде досок, списков и наглядных таблиц;

  • строить планы по реализации проектов с помощью таймлайна. Кстати, таймлайн входит в бесплатную версию продукта, без ограничений на количество пользователей;

  • создавать отчеты для отслеживания прогресса команды;
  • учитывать время сотрудников затраченное на выполнение задач. Для руководителей предусмотрена удобная выгрузка в формате Excel;
  • интегрироваться со сторонними сервисами (GitLab, GitHub, Zapier, Integromat, SSO, Webhooks);
  • вести базу знаний в бесплатном модуле, который позволяет структурировать документы в папках по аналогии с Google Drive. Редактор документов позволяет нескольким пользователям одновременно работать в режиме онлайн.

В «Кайтен» предусмотрен бесплатный тариф без ограничения по количеству пользователей и с большим набором модулей, необходимых для работы. Попробовать бесплатную версию можно здесь

Для юридических лиц предоставляются специальные условия, возможность размещения на своих серверах и все необходимые закрывающие документы.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock

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