Российский антивирус «Касперского» запретят продавать в США — Reuters

Российский антивирус «Касперского» запретят продавать в США, узнал Reuters. Использование продукта может представлять для американских компаний критические риски, а компания-разработчик антивируса тесно связана с российскими властями.

Администрация президента США готовится ввести запрет на продажу в стране российского антивируса «Лаборатории Касперского». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, у компании-разработчика есть тесные связи с российскими властями, а использование антивируса может представлять критические риски для американских компаний, в том числе государственных.

Запрет на продажу антивируса «Касперского» вступил в силу 29 сентября 2024 года. Время потребуется компаниям для того, чтобы найти ему альтернативу, отметило агентство.

В «Лаборатории Касперского» ранее заявили, что компания является частной и не имеет связей с правительством РФ.

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