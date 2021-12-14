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Уральский IT-стартап Paycon привлек $298 тыс. на международную экспансию

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Разработчик технологии Saas Plus для дарксторов, уральский IT-стартап Paycon привлек $298 тыс. от ООО «Энджелсдек» (AngelsDeck) и Корпорации МСП.

Уральский IT-стартап Paycon привлек $298 тыс. на международную экспансию

Синдикаторами сделки со стороны AngelsDeck выступили Игорь Калошин, Евгений Галиахметов и Антон Аграновский, говорится в совместном пресс-релизе сторон.

Инвестиции будут направлены на развитие продукта и выход на международные рынки, экспансия в США запланирована на конец 2021 года. В том числе 10 млн рублей, выданные «МСП Банком» в качестве кредита, должны быть использованы на увеличение темпов изготовления устройств Paycon. 

Технология Paycon Shopper ускоряет сборку заказов на 90% по сравнению с ручным методом, снижает вероятность ошибки с 6% до 0,4% и позволяет собирать несколько заказов одновременно, говорится в пресс-релизе.

С помощью устройств Paycon ежедневно собирается 50-70 тысяч заказов в 91 дарксторе «ВкусВилла». Клиенты уже приобрели более 1300 девайсов Paycon. Каждый месяц число купленных устройств увеличивается на 16%.

«Мы планируем подключать все больше ритейл-игроков России, а также вскоре выйти с нашим продуктом и на международные рынки», — рассказал сооснователь и генеральный директор Paycon Игорь Ушаков.

«Сегодня дарксторы – это своего рода новый клондайк, поэтому компании, занимающиеся обслуживанием их инфраструктуры, будут особенно востребованы», — заявил гендиректор AngelsDeck Игорь Калошин.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В компании оценили рост росссийского рынка доставки продуктов на 94% с января 2021 года. Почти за год количество дарксторов выросло на 250 точек, до 650. К концу 2021 года их будет больше 1000.

Мировой рынок доставки продовольственных товаров в 2020 году составил $237 млрд, показав рост почти на 25% год к году.

ООО «Энджелсдек» зарегистрировано 26 ноября 2021 года на территории «Сколково». 88% компании принадлежат Игорю Калошину, еще 12% у Евгения Галиахметова.

ООО «Пэйкон-Технолоджи» зарегистрировано в Тюмени в 2019 году. По 39,4% компании у Игоря Ушакова и Ильи Колмогорцева, еще 9,4% у Ростислава Косивца, 7% — у ООО «Стартап Лаборатория» (АО «Тилтех» Евгения Лисицына) и 4,8% — у Бронислава Коряковского.

По данным портала малого и среднего бизнеса Свердловской области, изначально стартап появился в Екатеринбурге. Первым проектом стала корзина-робот, которая сама определяет тип и стоимость продуктов и снимает с карты покупателя деньги.

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Фото на обложке: Unsplash

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