Российский магазин приложений RuStore вышел во Вьетнам

Вьетнам — один из ключевых игроков на мировом IT-рынке. Страна занимает третье место по количеству издателей мобильных игр, а в прошлом году три из десяти самых скачиваемых игр в мире были созданы вьетнамскими студиями.

Чтобы помочь разработчикам быстрее адаптироваться, RuStore предлагает упрощенную регистрацию и гибкие способы монетизации — подписки, платный контент, рекламные модели и внутриигровые покупки.

Особой популярностью пользуются аркады, ритм-игры и гиперказуальные проекты — простые, но затягивающие, как легендарный Flappy Bird, который всего за несколько месяцев набрал 100 млн установок по всему миру.

С выходом во Вьетнам RuStore укрепляет свои позиции в Азии и дает российским пользователям доступ к новым цифровым хитам.

«Больше половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы. По мере развития интереса со стороны зарубежных партнеров мы готовы предоставить локализацию платформы и организовать специализированную поддержку для местных разработчиков», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

«Мы планируем расширить наше присутствие в RuStore и выпускать больше игр для россиян», — заявил директор по маркетингу Gamee Studio – первой вьетнамской студии, зарегистрировавшейся в RuStore Trinh Vũ.

В RuStore уже доступно более 70 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран мира. Среди них популярные тайтлы из Китая, Сингапура и стран СНГ.

Фото на обложке: Tavarius / Shutterstock / FOTODOM