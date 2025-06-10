Российский магазин приложений RuStore вышел во Вьетнам
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Вьетнам — один из ключевых игроков на мировом IT-рынке. Страна занимает третье место по количеству издателей мобильных игр, а в прошлом году три из десяти самых скачиваемых игр в мире были созданы вьетнамскими студиями.
Чтобы помочь разработчикам быстрее адаптироваться, RuStore предлагает упрощенную регистрацию и гибкие способы монетизации — подписки, платный контент, рекламные модели и внутриигровые покупки.
Особой популярностью пользуются аркады, ритм-игры и гиперказуальные проекты — простые, но затягивающие, как легендарный Flappy Bird, который всего за несколько месяцев набрал 100 млн установок по всему миру.
С выходом во Вьетнам RuStore укрепляет свои позиции в Азии и дает российским пользователям доступ к новым цифровым хитам.
«Больше половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы. По мере развития интереса со стороны зарубежных партнеров мы готовы предоставить локализацию платформы и организовать специализированную поддержку для местных разработчиков», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.
«Мы планируем расширить наше присутствие в RuStore и выпускать больше игр для россиян», — заявил директор по маркетингу Gamee Studio – первой вьетнамской студии, зарегистрировавшейся в RuStore Trinh Vũ.
В RuStore уже доступно более 70 тыс. приложений от разработчиков из 40 стран мира. Среди них популярные тайтлы из Китая, Сингапура и стран СНГ.
Фото на обложке: Tavarius / Shutterstock / FOTODOM
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