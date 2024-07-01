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Российский разработчик роботов Technored запустит новое производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский разработчик роботизированных систем Technored запустит новое производство с инвестициями 1,5 млрд рублей. Одной из ключевых задач проекта является повышение локализации производства, чтобы сократить зависимость от импортных компонентов.

Российский разработчик роботов Technored запустит новое производство с инвестициями 1,5 млрд рублей
  1. Новости

Российский разработчик роботизированных систем Technored запустит новое производство в Москве. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Запуск производственного комплекса позволит Technored повысить производственные мощности к 2025 году до 1,5 тыс. единиц продукции в год, к 2030 году — до 12 тыс. единиц.

«Одной из ключевых задач проекта является плановое повышение локализации производства до 90% к 2027 году, что позволит сократить зависимость от импортных компонентов и укрепить позиции компании на рынке», — отметили в Technored. 

Инвестиции в запуск производства компания оценила в 1,5 млрд рублей — это собственные средства, гранты и субсидии. 

Technored разрабатывает и производит унифицированные роботизированные системы для промышленности, компоненты и программное обеспечение для них.

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