Российский разработчик роботов Technored запустит новое производство с инвестициями 1,5 млрд рублей

Российский разработчик роботизированных систем Technored запустит новое производство с инвестициями 1,5 млрд рублей. Одной из ключевых задач проекта является повышение локализации производства, чтобы сократить зависимость от импортных компонентов.
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Российский разработчик роботизированных систем Technored запустит новое производство в Москве. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Запуск производственного комплекса позволит Technored повысить производственные мощности к 2025 году до 1,5 тыс. единиц продукции в год, к 2030 году — до 12 тыс. единиц.
«Одной из ключевых задач проекта является плановое повышение локализации производства до 90% к 2027 году, что позволит сократить зависимость от импортных компонентов и укрепить позиции компании на рынке», — отметили в Technored.
Инвестиции в запуск производства компания оценила в 1,5 млрд рублей — это собственные средства, гранты и субсидии.
Technored разрабатывает и производит унифицированные роботизированные системы для промышленности, компоненты и программное обеспечение для них.
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