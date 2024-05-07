Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения. Документ должны ратифицировать до конца 2024 года, вступление в силу ожидается в 2025 году. Он в частности устанавливает единые ставки налога на доходы.
Двойного налогообложения между Россией и Абхазией не будет. Соглашение об этом подписали представители правительств стран, сообщил российский Минфин.
Документ устанавливает единые ставки налога на роялти и дивидендные доходы на уровне 10%. Кроме того, ставка налога на процентные доходы будет равна 0%, он будет уплачиваться в бюджет выдавшего заемные средства государства.
Также договором отменяется налог на прибыль на 18 месяцев для застройщиков в стране, где ведется строительство. В течение этого периода налог нужно будет платить только в стране, резидентом которой является застройщик.
Ожидается, что договор будет ратифицирован до конца 2024 года. Его вступление в силу в таком случае состоится 1 января 2025 года.
Фото на обложке: Anton Kudelin /
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