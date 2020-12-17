Россия вышла на второе место в мире по использованию Apple Pay

Россия оказалась на втором месте в мире по числу пользователей платежной системы Apple Pay, пишут «Ведомости». Системой пользуются почти все владельцы iPhone c поддержкой системы, это 20-25 млн гаджетов, утверждают источники издания.

На первом месте по численности пользователей Apple Pay США, на втором — Россия, на третьем — Великобритания. Всего платежная система Apple обрабатывает порядка 5% мировых карточных транзакций. По оценкам компании Loop Ventures, к сентябрю 2020 года во всем мире было 507 млн пользователей Apple Pay, сама Apple разбивку по странам не публикует, отмечается в материале «Ведомостей».

Причина высокой популярности сервиса в России собеседники издания называют резкий переход сразу на бесконтактные платежи, минуя иные формы электронных платежей, поддержанный одновременно и правительством, и банками.

Последние сразу предоставляют торговым точкам терминалы с бесконтактной оплатой, тогда как в США и Европе эти расходы ложатся на владельцев.

По данным «Альфа-банка», сейчас «токенизируются», то есть привязываются к платежным системам, четверть выпущенных карт. Обычно человек сразу оформляет несколько карт, а привязывает одну.

По статистике «МТС банка», в октябре — ноябре 2020 года Apple Pay был самым популярным мобильным платежным сервисом (39% бесконтактных транзакций). На втором месте Google Pay (35%), на третьем Samsung Pay (23%).

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