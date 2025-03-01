Россия в среднем в четыре раза опередила по темпам роста экономики страны G7 в 2024 году

Согласно данным национальных статслужб, Россия в среднем в четыре раза опередила по темпам роста экономики страны G7 в 2024 году: ВВП РФ вырос на 4,1%, а средний показатель прироста ВВП у стран «большой семерки» — 1%.

Как уточняют «РИА Новости», наивысший показатель роста в 2024 году среди стран семерки у США — 2,8%. Канада и Франция уже отстают вдвое и втрое соответственно: 1,5% и 1,1%. У европейских стран показатель ниже процента: Великобритания — 0,9%, Италия — 0,5%, а экономика Германии вообще сокращается на 0,2%.

Параллельно с этим поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» также стремительно растут: только в январе-феврале 2025 года они составили 3,1 млрд куб. м, что означает рост на 26,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG).

На неделе с 3 по 9 февраля поставки газа по этому каналу обновили исторический рекорд: если ранее максимальное значение было 376 млн куб. м через одну компрессионную станцию (данные января), то теперь прокачка через «Странджа – 2» составила свышее 390 млн куб. м.

Фото на обложке: Unsplash