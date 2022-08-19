Нишу ушедших из России компаний займут конкуренты — Минпромторг

Нишу ушедших из России зарубежных компаний займут конкуренты, заявили в Минпромторге. Там считают, что этим компаниям будет сложно, а то и невозможно, вернуться на рынок. В происходящем (уходе компаний из РФ) «никакой трагедии нет», отметили в ведомстве.

Мнение относительно ситуации с уходом из России зарубежных компаний высказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он подчеркнул, что «рынок не терпит пустоты».

«В целом, никакой трагедии в происходящем нет. [...] Срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие», – отметил Евтухов.

Чиновник добавил, что «Россию любят», поскольку «мы четко выполняем обязательства». Россия хороший рынок, и с Россией выгодно работать, считает Евтухов.

За последнее время российский рынок покинули 150 зарубежных компаний, приводил в конце июля оценку глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего в экономике России насчитывается 25 тысяч зарубежных компаний, уточнил он.

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