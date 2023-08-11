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Россия запустила первую с 1976 года миссию на Луну

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия запустила первую с 1976 года миссию на Луну. Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и доставит к спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-25». Посадка аппарата ожидается 21 августа.

Россия запустила первую с 1976 года миссию на Луну

Россия впервые за 47 лет запустила миссию на Луну. Трансляция запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный» велась на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

Ракета-носитель «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» доставит станцию «Луна-25» к спутнику Земли 21 августа.

«Роскосмос» уже отчитался об отделении станции от разгонного блока и падении трех из четырех ступеней ракеты на территории Амурской области, где находится космодром.

Задачей станции «Луна-25» является проведение исследований лунного грунта на наличие льда.

Запуск «Луны-25» стал первой за 47 лет миссией России на Луну. Станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

«Роскосмос» планирует запуски следующих станций в период с 2027 по 2030 год.

Фото: Роскосмос

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