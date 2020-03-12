Россия ограничит полеты в Италию, Испанию, Германию и Францию

Российские власти приняли решение временно ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Мера вводится с 13 марта из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской республики, Федеративной республики Германия, Королевства Испания, Французской республики и в обратном направлении», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Российским авиакомпаниям разрешается выполнять прямые рейсы только из терминала F аэропорта «Шереметьево» в Рим, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Париж.

Также авиакомпании смогут выполнять чартерные рейсы для вывоза россиян, находящихся в указанных странах.

Сегодня «Аэрофлот» сообщил, что с 13 марта по 30 апреля временно приостановит полеты в Италию (в Милан, Венецию, Неаполь, Верону и Болонью), Испанию (в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку), Францию (в Марсель, Лион и Ниццу) и Германию (в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

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