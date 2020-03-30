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Россия полностью закроет границы из-за коронавируса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Россия с 30 марта полностью закрывает границы. Речь идет об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска. Об этом говорится в поручении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Россия полностью закроет границы из-за коронавируса

Мера вводится, чтобы предупредить проникновение коронавируса в страну.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в поручении главы кабмина.

Ограничение не коснется дипломатов и их семей, членов официальных делегаций, экипажей судов, а также россиян, выезжающих из-за смерти родственников. Кроме того, исключение делается для жителей Калининграда, а также жителей Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

На сегодняшний день в мире насчитывается 618 тысяч больных коронавирусом. Скончались 28 тысяч человек, выздоровели 135 тысяч пациентов.

В России число инфецированных составляет 1264 человека. Скончалось 5 пациентов, выздоровело 49.

Фото: Serjio74 / Shutterstock

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