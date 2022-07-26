«Решение принято»: новый глава «Роскосмоса» назвал срок выхода России из проекта МКС

Новый глава «Роскосмоса» назвал срок окончательного выхода России из проекта Международной космической станции. При этом NASA не получали официального уведомление от корпорации о выходе из проекта, заявили в организации.
О том, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал на встрече с Владимиром Путиным.
«Решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – сказал Борисов, уточнив, что Россия выполнит обязательства перед партнерами.
Приоритетом для «Роскосмоса» станет создание РОСС – Российской орбитальной служебной станции. Ко времени выхода из проекта МКС «Роскосмос» начнет формировать станцию, уточнил Юрий Борисов. В сентябре 2021 года бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что РОСС развернут через шесть лет.
В NASA заявили, что пока не получали от «Роскосмоса» официального уведомление о выходе из проекта МКС. «Ничего официального», – сказала директор NASA по программам МКС Робин Гейтенс.
Юрий Борисов занял должность генерального директора «Роскосмоса» 15 июля после того, как бывшего главу корпорации уволил Владимир Путин.
Фото на обложке: Aleksandra Sova /
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